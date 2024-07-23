Пенсионер погиб под колесами поезда в Сенненском районе

В следственном ведомстве рассказали, что ночью 21 июля в результате наезда поезда в городском поселке Богушевск Сенненского района был смертельно травмирован 70-летний житель деревни Могилевка. Было установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии пересекал пути перед движущимся составом на запрещающий сигнал светофора. Попытки машиниста предотвратить трагедию не увенчались успехом.



На месте происшествия работала следственно-оперативна группа. Следователи выяснили, что на момент трагедии работала звуковая и световая сигнализация. Помимо этого, получена информация, что буквально в нескольких метрах от пенсионера пути пересекал его брат, который успел пройти перед поездом.



Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели мужчины. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.