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Пенсионер погиб под колесами поезда в Сенненском районе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб под колесами поезда в Сенненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В следственном ведомстве рассказали, что ночью 21 июля в результате наезда поезда в городском поселке Богушевск Сенненского района был смертельно травмирован 70-летний житель деревни Могилевка. Было установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии пересекал пути перед движущимся составом на запрещающий сигнал светофора. Попытки машиниста предотвратить трагедию не увенчались успехом.

На месте происшествия работала следственно-оперативна группа. Следователи выяснили, что на момент трагедии работала звуковая и световая сигнализация. Помимо этого, получена информация, что буквально в нескольких метрах от пенсионера пути пересекал его брат, который успел пройти перед поездом.

Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели мужчины. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.

несчастный случай