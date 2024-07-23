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Пожилой мотоциклист сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Минском районе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пожилой мотоциклист на пешеходном переходе сбил ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, инцидент произошел около 19.40 на 1-м км дороги Н8941 Заславль — Петришки — Радошковичи. 65-летний минчанин за рулем мотоцикла BMW выехал на полосу встречного движения и сбил 11-летнего пешехода. Сообщается, что пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу для медицинского обследования.