Пожилой мотоциклист сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Минском районе

По предварительной информации, инцидент произошел около 19.40 на 1-м км дороги Н8941 Заславль — Петришки — Радошковичи. 65-летний минчанин за рулем мотоцикла BMW выехал на полосу встречного движения и сбил 11-летнего пешехода. Сообщается, что пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу.



В результате ДТП ребенка доставили в больницу для медицинского обследования.