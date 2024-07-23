Сертификаты ЕНТ подделывали в Казахстане

«К сожалению, в этом году зафиксированы случаи предоставления поддельных сертификатов ЕНТ. В настоящее время идет прием документов на конкурс грантов, и уже зарегистрировано более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии», — заявили в центре.
В центре заверили, что подделка сертификата ЕНТ невозможна. Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность.
«Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса. Например, в данном сертификате не читается QR-код, а также все цифры написаны разным шрифтом и в разном размере», — отметили в НЦТ, опубликовав фото подделки.
Все случаи попыток подделать сертификаты будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
«Дорогие друзья! Настоятельно призываем вас отказаться от любых попыток нарушить закон. Подделка документов может привести к серьезным последствиям, и мы уверены, что ваш труд и честность принесут несравненно больше успеха», — обратились в центре к молодым казахстанцам.