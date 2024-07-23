Сертификаты ЕНТ подделывали в Казахстане

«Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса. Например, в данном сертификате не читается QR-код, а также все цифры написаны разным шрифтом и в разном размере», — отметили в НЦТ, опубликовав фото подделки.