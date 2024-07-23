Челябинцы более 40 раз пожаловались на потоп за дни аномальных дождей

С 21 июля, когда в Челябинске начались сильные дожди, горожане 41 раз пожаловались в диспетчерскую службу на затопления жилых территорий и дорог. В том числе поступил новый сигнал с улицы Линейной, которую на прошлой неделе размыло из-за забитой ливневки, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на мэрию.
По данным властей, все поступившие заявки были оперативно отработаны, включая улицу Линейную, где сейчас дежурит аварийная бригада и поддерживает дорогу в проезжем состоянии.
«Сотрудники продолжают очистку дождеприемных решеток, тротуаров и прилотковых зон во всех районах города», — отчитались с мэрии, отметив, что ситуацию держит под личным контролем глава города Наталья Котова.
Напомним, что, по данным синоптиков, в воскресенье, 21 июля, и в течение последующей ночи в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков. Дожди с небольшими перерывами продолжались вплоть до сегодняшнего утра. Сейчас небо над городом заметно расчистилось.