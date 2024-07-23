Под Харьковом одним ударом уничтожили десятки западных инструкторов ВСУ

«В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — подчеркнули в ведомстве.
Удар нанес расчет ракетного комплекса «Искандер-М», пункт временной дислокации находился в населенном пункте Дергачи.
Кроме того, Минобороны опубликовало видео нанесения удара.
В боевых действиях на стороне ВСУ активно принимают участие иностранные боевики, при этом в СМИ постоянно попадает информация о больших потерях в рядах таких «солдат удачи».
Минобороны России уже сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не относятся к комбатантам и не имеют права на статус военнопленного.
По данным ведомства, всего за время спецоперации в соседнюю страну прибыли более 13 тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.