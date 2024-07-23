Бастрыкин потребовал доклад по делу о стрельбе по полицейским в Ростове

Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. 22 июля в Ростове двое ранее судимых устроили стрельбу в Первомайском районе. Они сопротивлялись полицейским, которые приехали их задерживать.



Ранее мужчины были судимы за кражу и хранение оружия. Один из устроивших стрельбу был убит правоохранителями, второму удалось скрыться.



Следователи возбудили уголовное дело по 317 статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».



Бастрыкин поручил главе Следственного управления Следкома РФ по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.