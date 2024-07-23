Одна успела укусить. Отец спас 6-летнего сына от разъяренной стаи собак в Братске Иркутской области

Разъяренная стая собак набросилась на шестилетнего мальчика в городе Братске Иркутской области. Нападение попало на камеры видео наблюдения и стало быстро распространяться в интернете. Судя по кадрам, дошкольник спокойно гулял во дворе улицы Заводской микрорайона Гидростроителей, когда на него «налетели» сразу несколько дворняг.