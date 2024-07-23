Одна успела укусить. Отец спас 6-летнего сына от разъяренной стаи собак в Братске Иркутской области

Разъяренная стая собак набросилась на шестилетнего мальчика в городе Братске Иркутской области. Нападение попало на камеры видео наблюдения и стало быстро распространяться в интернете. Судя по кадрам, дошкольник спокойно гулял во дворе улицы Заводской микрорайона Гидростроителей, когда на него «налетели» сразу несколько дворняг.
— Прокуратура Падунского района Братска организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении 21.07.2024 безнадзорных собак мальчика. Обстоятельства, причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
При появлении животных мальчик от испуга побежал, но одна из собак успела его укусить. Спасти ребенка смог его отец, который вовремя подоспел на помощь. Мужчина отогнал разъяренных бродяг.
— Отец отвез сына в больницу. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Следственным отделом по городу Братску заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), — пояснили в СУ СКР Иркутской области.
Сейчас правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. По завершению сбора информации они дадут оценку работе должностных лиц местных администраций и ответственных за отлов бездомных животных.
— Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела инициированного, следователями СК. Законность принятых решений будет проверена органами прокуратуры, — пояснили в прокуратуре Иркутской области.
Родителей мальчика просят обратиться в прокуратуру Падунского района для поддержки в решении вопроса о защите прав ребенка, а также по номеру телефона: 7 (395−3)37−11−67.
Напомним, в начале июля безнадзорные животные напали на девятилетнего мальчика в лагере Забайкальского края. Ребенок получил серьезные рваные раны из-за чего ему потребовалась госпитализация в клинику Москвы.