Велосипедиста насмерть сбили ночью на «встречке» в Рудном

21 июля около 23:00 в Рудном на улице Ленина произошло смертельное ДТП, сообщает El.kz со ссылкой на ИА «Город». 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt совершил наезд на 50-летнего велосипедиста, который двигался по встречной полосе. В результате столкновения велосипедист скончался на месте происшествия.
Полиция Рудного начала досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.
По данным Департамента полиции, с начала года в области зарегистрировано 304 ДТП, в которых 29 человек погибло, 396 получили травмы, включая 79 детей.