Велосипедиста насмерть сбили ночью на «встречке» в Рудном

21 июля около 23:00 в Рудном на улице Ленина произошло смертельное ДТП, сообщает El.kz со ссылкой на ИА «Город». 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt совершил наезд на 50-летнего велосипедиста, который двигался по встречной полосе. В результате столкновения велосипедист скончался на месте происшествия.