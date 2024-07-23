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Велосипедиста насмерть сбили ночью на «встречке» в Рудном

ДТП произошло на улице Ленина поздним вечером.

21 июля около 23:00 в Рудном на улице Ленина произошло смертельное ДТП, сообщает El.kz со ссылкой на ИА «Город». 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt совершил наезд на 50-летнего велосипедиста, который двигался по встречной полосе. В результате столкновения велосипедист скончался на месте происшествия.

Полиция Рудного начала досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

По данным Департамента полиции, с начала года в области зарегистрировано 304 ДТП, в которых 29 человек погибло, 396 получили травмы, включая 79 детей.