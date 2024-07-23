Красноярский альпинист сорвался в ущелье в Республике Алтай

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, два туриста из Красноярска совершали восхождение в районе ледника Ирбисту. Один из них сорвался и упал с высоты больше 3 тыс. метров в ущелье.
«В условиях горного ландшафта и труднодоступной местности эвакуировать пострадавшего можно только с помощью авиации. Для спуска в ущелье нужно альпинистское снаряжение», — прокомментировали в пресс-службе.
Туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве, добавили в МЧС.
Напомним, ранее турист из Подмосковья травмировался в горах Хакасии. Его пришлось эвакуировать на вертолете.