На Урале женщина снимала издевательства над ребенком, чтобы позлить мужа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Мать издевалась над годовалым ребенком и снимала все на камеру, чтобы позлить мужа в Каменске-Уральском в Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых во вторник.
По его словам, в феврале полиция заметила в интернете видео, на котором запечатлен факт насилия над ребенком, затем была организована проверка. На записи, размещенной в местных СМИ, женщина душит малыша, а тот плачет.
«Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно. Ее доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая местная жительница 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения. Жуткую видеозапись она сделала еще летом 2023 года. Тогда у нее с сожителем произошел конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, на такой шаг мать несовершеннолетних могла пойти, чтобы позлить и повлиять на своего возлюбленного», — сказал Горелых.
В отношении женщины возбуждено два уголовных дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угроза убийством. Она уже находится в статусе обвиняемой и под подпиской о невыезде. По решению органов опеки официальным опекуном ее детей до приговора суда, где материалы дела уже находятся на рассмотрении, будет их бабушка, отметил представитель МВД.
В региональном управлении СК РФ добавили, что против женщины также возбуждено уголовное дело об истязании двух несовершеннолетних. Ведомство ведет дело уже по новым эпизодам.