На Урале женщина снимала издевательства над ребенком, чтобы позлить мужа

«Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно. Ее доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая местная жительница 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения. Жуткую видеозапись она сделала еще летом 2023 года. Тогда у нее с сожителем произошел конфликт. Его эпилогом стал уход главы семьи из дома. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, на такой шаг мать несовершеннолетних могла пойти, чтобы позлить и повлиять на своего возлюбленного», — сказал Горелых.