В Лидском районе правоохранители раскрыли схему хищений с МТФ

Как рассказали в ведомстве, сотрудники ОБЭП Лидского РОВД выявили серию краж в одном из сельхозпредприятий района. Правоохранители задержали группу из трех человек, в которую входил и руководитель структурного подразделения предприятия. Установлено, что 59-летний заведующий молочно-товарной фермой по ночам незаконно отгружал мешки с комбикормом двум местным жителям 29 и 33 лет. Действуя таким образом, с мая им удалось похитить порядка 10 т комбикорма.



СК возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Сотрудники Лидского РОВД ходатайствовали об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.



В ведомстве подчеркнули, что продолжается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и правонарушений на объектах агропромышленного комплекса.