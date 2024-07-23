«Разорвали кожу головы и вгрызались в шею»: вторую жизнь подарили мальчику, которого едва не съели собаки в Забайкалье

«Вау-у-у», — распаковывая новенький телефон, улыбается и восклицает, 9-летний Марк (имя изменено — прим. Ред.). Мальчишка искренне радуется жизни, ведь за последние два месяца он пережил такое, что и не каждого взрослому по плечу.
Он стал жертвой нападения бездомных собак. Все случилось во время отдыха в детском лагере. Когда педагоги в один момент не досчитались ребенка, отправились на поиски. Его, окровавленного, растерзанного, нашли за территорией. Реанимация, искусственная вентиляция легких, операция, боль, ужас, страх и страдания, — это то, что школьнику уже удалось пережить. А сейчас специалисты НИИ детской хирургии и травматологии в Москве восстанавливают ему лицо и голову. В больнице ребенку придется провести как минимум еще весь остаток лета. 22 июля Марка навестила Наталия Эпова, региональный детский омбудсмен. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Не досчитались ребенка.
В конце июня родители отправили Марка в спортивный лагерь под Читой. Казалось бы, что там может произойти с ребенком? Все время под присмотром педагогов, вместе с другими детьми. Однако в первые же дни смены случилась беда.
В большинстве лагерей есть такая традиция — знакомство с территорией с помощью квеста. Школьникам предстояло самостоятельно отыскать разные локации: столовую, бассейн или определенный корпус.
Предположительно, Марк мог во время игры оторваться от команды, пройти к забору, в котором заметил дыру. Любознательный мальчишка, вероятно, решил выйти за территорию лагеря, чтобы исследовать и ее. Но вместо интересных локаций наткнулся на стаю собак. Однако, все это только версия, что произошло в реальности, сейчас сложно воспроизвести доподлинно.
А тем временем в лагере закончился квест. Вожатые построили детей, чтобы убедиться все ли на месте. И не досчитались одного… И только спустя пару часов после пропажи воспитатель нашел раненого мальчика в лесу. Сильнее всего пострадали голова и шея.
Администрация лагеря во время госпитализации Марка сообщила о произошедшем его родителям. Они в это время находились с остальными тремя детьми дома — в другом районе. Мама мальчика срочно выехала в Читу, куда увезли ее сына. Первые дни он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как только состояние ребенка стало стабильным, его отправили в Москву. Расходы за лечение и перелет взяло на себя правительство Забайкальского края. В столицу школьника сопровождала мать и братья.
— Нахожусь с родителями на связи, — поделилась Наталия Эпова. — Средних братьев устроили в детский сад с проживанием у тети, однако дети не захотели жить вдали от дома. Сейчас родителями принято решение, что ухаживать за сыном поедет папа.
Совсем скоро отец Марка прилетит в Москву.
«Мальчишка молодец».
Ранее многодетная мать рассказала одному из местных СМИ Читы, что осталась в чужом городе практически без средств к существованию. Выделенные властями 50 тысяч рублей за две недели ушли на продукты и средства гигиены. А Марку до конца лета предстоит провести в больнице. Тогда Фонд развития Забайкалья объявил о том, что за счет бюджета организации уже оказана финансовая поддержка.
— По поручению губернатора Александра Осипова сегодня подключились к лечению мальчика, которого искусали собаки. Связались с мамой. Утром приобрели билеты. Она возвращается домой, — рассказала директор Фонда развития региона Наталья Макарова.
Кроме этого, организация готова помочь в покупке необходимых лекарств, средств ухода и всего самого необходимого. А сам Александр Осипов, губернатор Забайкальского края, отправил юному пациенту новенький смартфон. Передала телефон ребенку детский омбудсмен, которая находится в командировке в Москве.
— Мальчишка молодец! Лечение сейчас идет по плану. С ним все хорошо, — рассказала она корреспонденту КП-Иркутск.
Недавно ребенку провели первую операцию. Сейчас он уже встает и сам ходит. Настоящий герой!
Кстати, агрессивных собак, едва не разорвавших школьника, вскоре после случившегося отловили. Служебная проверка министерства спорта Забайкалья показала, что причиной инцидента стало отсутствие части забора вокруг лагеря. Проконтролировать этот вопрос должен был директор.
ОФИЦИАЛЬНО.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю заведено уголовное дело факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — сообщают региональном Следкоме. — По версии следствия, в результате ненадлежащего отношения к своим обязанностям должностных лиц спортивного лагеря девятилетний мальчик остался без присмотра, и, находясь на территории учреждения, не изолированной от мусорных баков, подвергся нападению безнадзорных собак. В результате малолетний госпитализирован с тяжелыми травмами.
Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.