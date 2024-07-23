«Разорвали кожу головы и вгрызались в шею»: вторую жизнь подарили мальчику, которого едва не съели собаки в Забайкалье

Он стал жертвой нападения бездомных собак. Все случилось во время отдыха в детском лагере. Когда педагоги в один момент не досчитались ребенка, отправились на поиски. Его, окровавленного, растерзанного, нашли за территорией. Реанимация, искусственная вентиляция легких, операция, боль, ужас, страх и страдания, — это то, что школьнику уже удалось пережить. А сейчас специалисты НИИ детской хирургии и травматологии в Москве восстанавливают ему лицо и голову. В больнице ребенку придется провести как минимум еще весь остаток лета. 22 июля Марка навестила Наталия Эпова, региональный детский омбудсмен. Подробности — в материале КП-Иркутск.