В ГИБДД рассказали о распространенных причинах ДТП в Новосибирске

В Новосибирске ежедневно случаются аварии, в которых травмируются люди. Так, в ГИБДД на запрос Сиб.фм ответили, что наиболее частой причиной, по которой случаются ДТП, является нарушение правил проезда перекрестков.
Помимо этого, столкновения часто происходят из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов, несоответствия скорости конкретным условиям, а также из-за выезда на полосу встречного движения.
В ведомстве отметили, что чаще всего водители лишаются прав из-за управление транспортным средством в состоянии опьянения и из-за отказа в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.