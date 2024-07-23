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В ГИБДД рассказали о распространенных причинах ДТП в Новосибирске

В Новосибирске назвали самые частые причины ДТП.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске ежедневно случаются аварии, в которых травмируются люди. Так, в ГИБДД на запрос Сиб.фм ответили, что наиболее частой причиной, по которой случаются ДТП, является нарушение правил проезда перекрестков.

Помимо этого, столкновения часто происходят из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов, несоответствия скорости конкретным условиям, а также из-за выезда на полосу встречного движения.

В ведомстве отметили, что чаще всего водители лишаются прав из-за управление транспортным средством в состоянии опьянения и из-за отказа в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.