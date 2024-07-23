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Пожар в порту «Кавказ» на Кубани потушили

КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Пожар в порту «Кавказ», произошедший в результате атаки украинских беспилотников на Кубань, потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ» на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар.

«Конечно», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, потушен ли пожар.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.

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