Пожар в порту «Кавказ» на Кубани потушили

Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ» на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар.
«Конечно», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, потушен ли пожар.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, в результате атаки беспилотников на паром, по предварительной информации, один человек погиб и пятеро пострадали, все они имеют гражданство РФ.