МЧС: в следствие падений деревьев во время урагана погибло семь человек

МИНСК, 23 июл — Sputnik. МЧС оперативно отреагировало на чрезвычайную ситуацию во время урагана, об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны Игорь Ходанович.
По его словам, в следствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 метров в секунду было зафиксировано более 13 тысяч случаев падения деревьев.
«По уточненным данным от элементов кровли и упавших деревьев погибло семь человек, травмированы 75. До настоящего времени 13 человек остаются в больницах, из них три в тяжелом состоянии», — рассказал Ходанович.
После чего добавил, что в результате прохождения урагана 338 населенных пунктов оказались без водоснабжения. В 17 районах произошли отключения сотовой и телефонной связи. Была повреждена кровля у 6200 жилых домов, из них 3883 восстановлены.
Представитель МЧС напомнил, что в Гомельской области вводился режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий прохождения грозового фронта было задействовано более двух тысяч единиц техники, порядка семи тысяч человек.
Ходанович обратил внимание, что на сегодняшний день все базовые станции связи обеспечены электроэнергией.