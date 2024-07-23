В Партизанске из-за обильных осадков частично обрушился мост

«В связи с выпадающими осадками на реках в Приморье наблюдаются подъемы уровня воды. Так, на 3 км автодороги “Авангард-Мельники-Залесье”(подъезд к селу Авангард в Партизанском городском округе) произошел подмыв моста. На текущий момент объезд осуществляется по грунтовой дороге, расположенной в 1 км от данного участка», — говорится в сообщении полиции Приморского края.