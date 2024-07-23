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В Партизанске из-за обильных осадков частично обрушился мост

ГАИ организовала объезд.

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Источник: соцсети

Из-за обильных осадков в Партизанском городском округе Приморья произошел подмыв моста. Часть мостового сооружения на подъезде к селу Авангард обрушилась. Госавтоинспекция организовала объезд, сообщает ИА PrimaMedia.

«В связи с выпадающими осадками на реках в Приморье наблюдаются подъемы уровня воды. Так, на 3 км автодороги “Авангард-Мельники-Залесье”(подъезд к селу Авангард в Партизанском городском округе) произошел подмыв моста. На текущий момент объезд осуществляется по грунтовой дороге, расположенной в 1 км от данного участка», — говорится в сообщении полиции Приморского края.

На размещенных правоохранителями фотографиях видно, что подъезд к мосту подтоплен. Одна из плит мостового сооружения упала в реку.

Полиция Приморья просит участников дорожного движения соблюдать меры безопасности, не подвергать себя неоправданному риску.

Напомним, что в Приморье сегодня, 23 июля, действует штормовое предупреждение. В ряде территорий действует режим повышенной готовности. В Анучинском районе четыре населенных пункта оказались отрезаны водой, есть риски подтоплений. Во Владивостоке городская комиссия по ЧС и пожарной безопасности активизировала оперативные бригады для устранения возможных последствий непогоды.