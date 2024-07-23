В Татарстане раскрыли убийство 30-летней давности

Согласно материалам дела, 23 апреля 1993 года в Казани между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из самодельного гладкоствольного оружия. 18-летний стрелок скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан провели оперативно-розыскные мероприятия и смогли установить местонахождение предполагаемого преступника. 10 июля 2024 года его задержали в Ханты-Мансийском автономном округе, в городе Сургут.
Задержанный признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Согласно ст. 78 УК РФ, со дня совершения тяжкого преступления лицо освобождается от уголовной ответственности спустя 10 лет.