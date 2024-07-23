Эвакуируют 350 ребят: детский лагерь практически затопило в Приморье из-за дождей

Лагерь находится в микрорайоне Лозовый: из-за выпадения осадков уровень воды в реке поднялся, она вышла из берегов и размыла проезд. В самом лагере вода тоже выше колен: школьники накинули на себя дождевики и резиновые сапоги. В соцсетях разнеслось видео: дети с юмором обсуждают потоп. Ситуация, конечно, отнюдь не смешная.