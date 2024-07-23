Эвакуируют 350 ребят: детский лагерь практически затопило в Приморье из-за дождей

Дорогу к детскому лагерю «Костер» в Партизанском районе Приморского края затопило, проезда нет. Специалисты эвакуируют 350 воспитанников, а также, как уточнили в прокуратуре, еще 49 сотрудников, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Лагерь находится в микрорайоне Лозовый: из-за выпадения осадков уровень воды в реке поднялся, она вышла из берегов и размыла проезд. В самом лагере вода тоже выше колен: школьники накинули на себя дождевики и резиновые сапоги. В соцсетях разнеслось видео: дети с юмором обсуждают потоп. Ситуация, конечно, отнюдь не смешная.
Чтобы обезопасить ребят, специалисты приняли решение эвакуировать их и доставить в пункты временного размещения (ПВР), сообщает правительство региона. Там детей снабдят всем необходимым: спальными местами, водой и едой.
С эвакуацией помогут сотрудники МЧС. Для этого используют шесть плавсредств. Добавим, что сотрудники 18 отряда государственной краевой противопожарной службы переправят жителей Васильевки Партизанского района. Там образовался ров, людей необходимо перевезти на пожарной автоцистерне в безопасное место.
Прокуратура наведалась в лагерь «Наши гости-3» под Партизанском, который едва не снесло 23 июля потопом из-за дождей.
Как пояснили в ведомстве, «Костер» — устаревшее название учреждения. Прокурор города Партизанска Павел Каплиев контролирует фактическое прибытие несовершеннолетних в ПВР городского округа.
Кадры с места происшествия опубликованы в нашем Telegram.
Ранее «КП» писала, что из-за непогоды во Владивостоке ввели режим повышенной готовности.