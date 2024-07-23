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В Воронеже в горевшем общежитии погиб человек, с места ЧП эвакуировали пять детей

В Воронеже сотрудники МЧС вывели восемь человек, в том числе пять детей из полыхавшего общежития на улице Костромской. Один человек погиб.

Источник: МЧС РФ

Утром во вторник, 23 июля, случился пожар в общежитии в микрорайоне Машмет на улице Костромской, 6.

Пожарных вызвали на место ЧП в 10.53. Горела квартира на четвертом этаже. Общежитие было сильно задымлено. Поэтому людей пришлось эвакуировать в масках. Сотрудники МЧС помогли выбраться на улицу пяти детям и трем взрослым.

— В 11.25 пожар ликвидировали. Во время него погиб один человек, его личность устанавливают. Причину пожара выясняют, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

При тушении применяли пожарную лестницу. ГУ МЧС по Воронежской области.

МЧС
пожары