В Кировском районе Самары 23 июля 2024 года была замечена белая иномарка, колеса которой провалились в асфальт. Как сообщили подписчики тг-канала «Самара с огоньком», инцидент произошел напротив дома на проспекте Юных Пионеров, 142. Как рассказал горожанин Владимир Стариков, эта яма образовалась несколько дней назад. Он добавил, что намерен добиваться решения вопроса, связанного с провалом асфальта, через прокуратуру.