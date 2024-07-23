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В Самаре на проспекте Юных Пионеров иномарка прова­лилась колесами в яму в асфальте

Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Источник: тг-канала «Самара с огоньком»

В Кировском районе Самары 23 июля 2024 года была замечена белая иномарка, колеса которой провалились в асфальт. Как сообщили подписчики тг-канала «Самара с огоньком», инцидент произошел напротив дома на проспекте Юных Пионеров, 142. Как рассказал горожанин Владимир Стариков, эта яма образовалась несколько дней назад. Он добавил, что намерен добиваться решения вопроса, связанного с провалом асфальта, через прокуратуру.