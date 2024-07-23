В Кишиневе огромное сухое дерево рухнуло на детскую площадку: К счастью, в этот момент там никого не оказалось

К счастью в этот момент на площадке никого не было. Еще одной трагедии удалось избежать по чистой случайности.
Но один из жителей Кишинева успокоил: «Упала ветка сначала. Приехали службы спилить/убрать, и во время работы ветка, которую пилили, неудачно упала на площадку. На площадке не было детей. Не делайте драму и сенсацию».
Мы объективны, поэтому драм сенсаций в этом случае не делаем.
Напомним, что 18 июля двое детей пострадали от удара током, когда играли в парке на пересечении улиц Сармизеджетуса и бульвара. Куза Водэ в секторе Ботаника в Кишиневе.
11-летняя девочка погибла, а 6-летний мальчик оказался в реанимации. Сейчас он уже переведен в обычную палату.