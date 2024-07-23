ЧП на аттракционах в Джанкое — прокуратура нашла ряд нарушений

«Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства предпринимателем не приняты необходимые меры по охране труда, несовершеннолетний работник принят на работу без проведения медицинского осмотра. Кроме того, при эксплуатации аттракционной техники допускаются нарушения обязательных норм и правил», — сказано в сообщении ведомства.