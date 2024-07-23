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ЧП на аттракционах в Джанкое — прокуратура нашла ряд нарушений

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Прокуратура нашла целый ряд нарушений при проверке работы аттракционов в Джанкое, где ранее травмировался несовершеннолетний сотрудник. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, работодателя привлекут к ответственности.

17 июля несовершеннолетний сотрудник парка аттракционов в Джанкое получил удар электрическим током на рабочем месте и оказался в больнице, сообщалось ранее.

«Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства предпринимателем не приняты необходимые меры по охране труда, несовершеннолетний работник принят на работу без проведения медицинского осмотра. Кроме того, при эксплуатации аттракционной техники допускаются нарушения обязательных норм и правил», — сказано в сообщении ведомства.

По фактам нарушений Джанкойский межрайонный прокурор внес в адрес индивидуального предпринимателя представление. Работодателя привлекут к административной ответственности.

Прокуратура