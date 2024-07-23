Кадры удара «Искандера» по лагерю иностранных инструкторов на Украине

На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно снятое с дрона здание. После этого виден взрыв.
В ведомстве сообщили, что удар нанесен в населенном пункте Дергачи в Харьковской области, который расположен в нескольких километрах от Харькова.
Ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по лагерю с иностранными наемниками в Харьковкой области. Во время удара были убиты около 50 человек, сообщили в Минобороны.
На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно снятое с дрона здание. После этого виден взрыв.
В ведомстве сообщили, что удар нанесен в населенном пункте Дергачи в Харьковской области, который расположен в нескольких километрах от Харькова.