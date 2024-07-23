Школьницу, которая бесследно пропала в омском парке, ищет беспилотник

В Омске полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы продолжают искать пропавшую 15-летнюю школьницу. Девочка вместе с родителями приехали из Москвы и поселились в гостиничном комплексе Cronwell Park Ника на Левом берегу. 22 июля около трёх часов дня ребёнок ушёл гулять и пропал. С того момента её местонахождение неизвестно.