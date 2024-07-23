Школьницу, которая бесследно пропала в омском парке, ищет беспилотник

В Омске полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы продолжают искать пропавшую 15-летнюю школьницу. Девочка вместе с родителями приехали из Москвы и поселились в гостиничном комплексе Cronwell Park Ника на Левом берегу. 22 июля около трёх часов дня ребёнок ушёл гулять и пропал. С того момента её местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемой: на вид 15 лет, телосложение среднее, рост 172 см. Волосы темно-русые, длинные, собраны в хвост. Глаза карие.
Была одета: футболка розового цвета, серые джинсы клеш, кроссовки. При себе имела тёмно-синий рюкзак и чёрную сумку через плечо.
В настоящее время больше 30 полицейских осматривают парк Победы, который находится рядом с гостиничным комплексом. Правоохранители ищут возможных свидетелей и очевидцев. Также для поисков задействовали беспилотник, с помощью которого обследуют акваторию Иртыша и береговую линию.
Омский следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка. Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 123 или 112.