Минлесхоз: ураган повредил лес на площади в 33 тысячи гектаров

МИНСК, 23 июл — Sputnik. После урагана нужно провести сплошные рубки леса на 13,5 тысячи гектаров, об этом в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik сказал замначальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский.
По его словам, в республике каждый год наблюдаются ветровалы деревьев, но таких масштабов, как после урагана 14 июля, еще не было.
«По оперативным данным лесной фонд поврежден на общей площади около 33 тысяч гектаров объемом четыре миллиона кубических метров», — сказал замначальника управления.
Он пояснил, что на 13,5 тысячи гектаров в объеме 3,6 миллиона кубических метров потребуется проведение сплошной рубки леса.
Наибольший ущерб нанесен лесхозам в Гомельской и Могилевской области.
«В Гомельской области пострадали 24 тысячи гектаров с объемом 2,8 миллиона кубических метров. В Могилевской области требуется проведение сплошных рубок на площади 2,5 тысячи гектаров объемом 800 тысяч кубических метров», — уточнил Звертовский.