Экс-замначальника Дептранса Новосибирска отпустили под домашний арест

Напомним, 14 мая текущего года чиновницу задержали по подозрению в получении взятки в размере 230 тысяч рублей. 15 мая Железнодорожный районный суд отправил её в СИЗО до 12 июля, после чего защита Богомазовой пыталась оспорить арест в Облсуде, но безуспешно.