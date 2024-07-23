Экс-замначальника Дептранса Новосибирска отпустили под домашний арест

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения заместителю департамента транспорта мэрии мегаполиса Олесе Богомазовой. Об этом во вторник, 23 июля сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.
Напомним, 14 мая текущего года чиновницу задержали по подозрению в получении взятки в размере 230 тысяч рублей. 15 мая Железнодорожный районный суд отправил её в СИЗО до 12 июля, после чего защита Богомазовой пыталась оспорить арест в Облсуде, но безуспешно.
8 июля Дзержинский районный суд продлил срок её содержания под стражей до 12 сентября, и уже это постановление 23 июля было отменено областным судом, заменившим чиновнице реальный арест, на домашний.
Срок новой меры пресечения — также до 12 сентября с установлением определённых запретов.
«Постановление суда вступило в законную силу», — уточнили в управлении Судебного департамента.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Облсуд в Новосибирске оставил в СИЗО концессионера строительства шести школ.