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Экс-замначальника Дептранса Новосибирска отпустили под домашний арест

Олеся Богомазова провела в СИЗО более двух месяцев.

Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения заместителю департамента транспорта мэрии мегаполиса Олесе Богомазовой. Об этом во вторник, 23 июля сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

Напомним, 14 мая текущего года чиновницу задержали по подозрению в получении взятки в размере 230 тысяч рублей. 15 мая Железнодорожный районный суд отправил её в СИЗО до 12 июля, после чего защита Богомазовой пыталась оспорить арест в Облсуде, но безуспешно.

8 июля Дзержинский районный суд продлил срок её содержания под стражей до 12 сентября, и уже это постановление 23 июля было отменено областным судом, заменившим чиновнице реальный арест, на домашний.

Срок новой меры пресечения — также до 12 сентября с установлением определённых запретов.

«Постановление суда вступило в законную силу», — уточнили в управлении Судебного департамента.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Облсуд в Новосибирске оставил в СИЗО концессионера строительства шести школ.