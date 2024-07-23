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В Жодино легковушка сбила велосипедистку

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино легковушка сбила велосипедистку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

По информации ГАИ, инцидент произошел 22 июля около 14:25 на перекрестке улицы 40 лет Октября и проспекта Мира в Жодино. 36-летняя местная жительница за рулем BMW ехала в направлении Минска. При повороте налево она не уступила дорогу и сбила 40-летнюю велосипедистку, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП велосипедистку с травмами доставили в больницу.