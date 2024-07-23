В Жодино легковушка сбила велосипедистку

По информации ГАИ, инцидент произошел 22 июля около 14:25 на перекрестке улицы 40 лет Октября и проспекта Мира в Жодино. 36-летняя местная жительница за рулем BMW ехала в направлении Минска. При повороте налево она не уступила дорогу и сбила 40-летнюю велосипедистку, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП велосипедистку с травмами доставили в больницу.