Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию

Напомним, ранее стало известно, что осужденного Куандыка Бишимбаева еще не перевезли в колонию для отбывания наказания — он находится в СИЗО. Также в ведомстве опровергли информацию о драке Бишимбаева с сокамерником. В КУИС также ответили на вопрос о «гуляющем по Астане» Бишимбаеве.