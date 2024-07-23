Куандыка Бишимбаева этапировали в колонию

«Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда. Вместе с тем сообщаем, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению», — сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КУИС.
В соответствии со статьей 93 УИК РК иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, ранее стало известно, что осужденного Куандыка Бишимбаева еще не перевезли в колонию для отбывания наказания — он находится в СИЗО. Также в ведомстве опровергли информацию о драке Бишимбаева с сокамерником. В КУИС также ответили на вопрос о «гуляющем по Астане» Бишимбаеве.
Дело Бишимбаева и Байжанова
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца.
Под стражу взяли также директора «Гастроцентра», в заведении которого скончалась Нукенова, — Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.
Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.
За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК «Укрывательство». Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.
26 июня суд в Астане вынес решение по апелляционным жалобам Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор оставили без изменений.