Трагедия в Австрии: Молдаванин погиб от удара молнии на глазах мамы и брата во время отдыха в горах

Молдаванин погиб от удара молнии в Австрии.
22-летний молодой человек отдыхал вместе с матерью и братом в горах в Восточном Тироле, когда начался сильный шторм. Родные молдаванина укрылись от непогоды под скалой, а сам он решил продолжить путь.
На высоте около 2300 метров в путешественника попала молния. После того, как буря утихла, парня обнаружили без признаков жизни.
Врачи пытались реанимировать уроженца Молдовы, однако их попытки не увенчались успехом. Погибшего эвакуировали из гористой местности на вертолёте.
Источник: www.anews.com.