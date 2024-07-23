Полицейские Иркутской области раскрыли новые методы взлома мессенджеров

Новый способ кражи личной информации придумали аферисты. Теперь мошенники создают в интернете фальшивые ссылки для входа в мессенджеры. Ничего не подозревая пользователь самостоятельно предоставляет доступ к своим паролям и банковским картам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.