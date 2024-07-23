Полицейские Иркутской области раскрыли новые методы взлома мессенджеров

Новый способ кражи личной информации придумали аферисты. Теперь мошенники создают в интернете фальшивые ссылки для входа в мессенджеры. Ничего не подозревая пользователь самостоятельно предоставляет доступ к своим паролям и банковским картам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
— Интернет-страница имитирует по своему оформлению оригинальный сайт. Введя код из пуш-уведомления, жертва предоставляет доступ к своим чатам киберпреступникам, — пояснили в ведомстве.
Чтобы обезопасить себя и свой телефон, в первую очередь, необходимо выполнять вход в мессенджеры только через приложение. Также стоит установить антифишинговые программы и не переходить по сторонним ссылкам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 3,4 миллионов рублей отдали жители Приангарья в руки аферистов за минувшие сутки.