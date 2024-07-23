В центре Омска образовалась огромная дыра в земле

На месте провала, возле бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной, побывал мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, на время ремонта памятник необходимо убрать. Обвал произошел из-за обильных осадков, которые размыли грунт. Рядом с памятниками находится несколько водопроводных колодцев.