В центре Омска образовалась огромная дыра в земле

ОМСК, 23 июл — РИА Новости. Огромная дыра в земле образовалась на Аллее олимпийских чемпионов в центре Омска, рассказали в пресс-службе администрации города.
На месте провала, возле бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной, побывал мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, на время ремонта памятник необходимо убрать. Обвал произошел из-за обильных осадков, которые размыли грунт. Рядом с памятниками находится несколько водопроводных колодцев.
«На Аллее олимпийских чемпионов начинаются восстановительные работы на месте подмыва грунта. Специалисты компании “Братья Грин” и УДХБ уберут бюст, попавший в проблемную зону, снимут часть плитки, оценят масштабы необходимых вмешательств и исправят ситуацию. Поставил задачу сделать все максимально оперативно и аккуратно», — привели слова мэра в пресс-службе администрации.
Аллею олимпийских чемпионов открыли в центре Омска в августе 2023 года.