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Пункт выдачи заказов ограбили в Ростове прошедшей ночью

Ноутбук и деньги вынесли грабители из пункта выдачи заказов в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью в Ростове-на-Дону несколько неизвестных ограбили пункт выдачи заказов, расположенный на проспекте Королева. Пост об этом был опубликован в одном из городских пабликов VK.

Ростовчане сообщили в соцсети, что четверо в балаклавах вынесли из помещения ноутбук и личные вещи сотрудника ПВЗ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Поступило сообщение владельца офисного помещения. Предварительно, преступники, повредив замок металлопластиковой двери, проникли внутрь, похитили ноутбук и 12 тысяч рублей, а затем скрылись, — рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку, а также ищут предполагаемых участников ночного налета.