Пункт выдачи заказов ограбили в Ростове прошедшей ночью

Прошедшей ночью в Ростове-на-Дону несколько неизвестных ограбили пункт выдачи заказов, расположенный на проспекте Королева. Пост об этом был опубликован в одном из городских пабликов VK.
Ростовчане сообщили в соцсети, что четверо в балаклавах вынесли из помещения ноутбук и личные вещи сотрудника ПВЗ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Поступило сообщение владельца офисного помещения. Предварительно, преступники, повредив замок металлопластиковой двери, проникли внутрь, похитили ноутбук и 12 тысяч рублей, а затем скрылись, — рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители проводят проверку, а также ищут предполагаемых участников ночного налета.