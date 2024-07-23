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В СВО погиб контрактник из Минусинска

Прощание с ним состоится в Центре культурного развития 24 июля.

В СВО погиб 31-летний житель Минусинска. Артём Янсон окончил лицей № 7, а затем минусинский сельскохозяйственный колледж по специальности теплотехника.

Срочную службу он проходил механиком-водителем средних танков. С 2017 по 2018 годы служил по контракту в Юрге (Кемеровская область).

Новый контракт Артём заключил в январе 2023 года. Его определили в десантно-штурмовой полк на должность номера расчёта миномётного отделения миномётного взвода миномётной батареи парашютно-десантного батальона на автомобилях.

В администрации Минусинска, отмечают, что работа номера расчёта — самая тяжёлая и опасная на всём орудийном расчёте.

Рядовой погиб 11 июля в ДНР.

Прощание с Артёмом состоится в Центре культурного развития (г. Минусинск, ул. Народная, 17) 24 июля с 11:00 до 12:00.