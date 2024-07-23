«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Силы ПВО РФ за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 15 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 151 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.