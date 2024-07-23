Группировка «Центр» уничтожила три танка ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что за сутки группировкой «Центр» были отражены шесть контратак штурмовых групп 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
«Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 “Абрамс”, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку “Рапира” и три полевых склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.