Группировка «Центр» уничтожила три танка ВСУ

«Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 “Абрамс”, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку “Рапира” и три полевых склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.