«Подразделения группировки войск “Восток” нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады теробороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих», — говорится в сообщении.