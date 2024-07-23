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Группировка «Восток» уничтожила до 115 солдат ВСУ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Восток», гаубицу производства США и другую иностранную технику, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады теробороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, противник потерял также семь автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.