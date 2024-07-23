Группировка «Восток» уничтожила до 115 солдат ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 37 бригады морской пехоты, 129 бригады теробороны и 17 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, противник потерял также семь автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.