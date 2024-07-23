Ленинский и Свердловский районы Иркутска могут попасть в зону подтопления

Резкое ухудшение гидрометеорологической обстановки привело к повышению уровня воды в реке Иркут в границах областного центра. В зону возможного подтопления могут попасть Ленинский и Свердловский районы Иркутска. Чтобы это предотвратить ответственным лицам и муниципальным предприятиям поручили подготовить силы и средства к возможным паводкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.