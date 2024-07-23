Ленинский и Свердловский районы Иркутска могут попасть в зону подтопления

Резкое ухудшение гидрометеорологической обстановки привело к повышению уровня воды в реке Иркут в границах областного центра. В зону возможного подтопления могут попасть Ленинский и Свердловский районы Иркутска. Чтобы это предотвратить ответственным лицам и муниципальным предприятиям поручили подготовить силы и средства к возможным паводкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— В целях своевременного реагирования на возможное ухудшение гидрологической обстановки введен режим повышенной готовности. В настоящее время резкий подъем уровня воды прекратился, но, тем не менее, сохраняется динамика незначительного подъема, — отметил вице-мэр Андрей Южаков.
Помимо действия для предотвращения выхода Иркута из берегов на заседании комиссии по ЧС обсудили также состояние противопожарного оборудования в городе и прохождение особого противопожарного режима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уровень воды в реках Приангарья увеличился более чем на 100 сантиметров. За последние 20 часов вода в Иркуте прибыла на 450 сантиметров.