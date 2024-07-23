Павлодарец погиб от удара ножом в грудь на улице

«Вызов поступил 20 июля в 04.34 на угол улиц Машхура Жусупа и Лермонтова. Пострадавший — мужчина около 35 лет, который получил проникающую колото-резаную рану грудной клетки и резаную рану предплечья. В крайне тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу имени Султанова», — прокомментировали в областной станции скорой помощи.