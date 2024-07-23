Павлодарец погиб от удара ножом в грудь на улице

В критическом состоянии пострадавшего доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.
«Вызов поступил 20 июля в 04.34 на угол улиц Машхура Жусупа и Лермонтова. Пострадавший — мужчина около 35 лет, который получил проникающую колото-резаную рану грудной клетки и резаную рану предплечья. В крайне тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу имени Султанова», — прокомментировали в областной станции скорой помощи.
В управлении здравоохранения подтвердили, что мужчину доставили в состоянии клинической смерти. Он скончался в тот же день. По факту убийства начато расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Павлодара.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается», — сообщили в департаменте полиции.
Отметим, что по ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.