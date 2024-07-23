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«Не справилась с управлением»: уроженка Омской области, блогер-миллионник, Татьяна Озолина погибла в аварии в Турции

В Турции разбилась насмерть блогер-миллионик из Омской области Татьяна Озолина.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 22 июля, в Турции погибла в аварии возле города Милас уроженка Омской области, известная мотоциклистка и блогер МотоТаня. Ей было 38 лет.

По сообщению турецких СМИ, в аварии на мосту Сарычай столкнулись Татьяна Озолина и мотоблогер Онур Обут. Вместе с блогерами был еще один мотоциклист — он не участвовал в ДТП. Обут получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Девушка скончалась на месте.

Фото: Milas Karya Haber

По предварительной информации, Озолина не справилась с управлением. Детали аварии продолжает устанавливать турецкая полиция.

Фото: Milas Karya Haber

Татьяна Озолина была одной из самых крупных блогеров в России, ее каналы были посвящены мотоциклам и мотоспорту. В ее соцсетях было от 1 до 5 млн подписчиков.

Девушка родилась 6 марта в городе Тара. Окончила с отличием общеобразовательную школу и школу искусств. Уехала в Омск в возрасте 15-и лет, где начала вести самостоятельную жизнь. Здесь она получила два образования: средне-специальное —хореографическое и высшее — экономика управления.

Фото: vk.com/mototanya

У девушки остался сын. В марте 2012 Озолина переехала в Москву, а уже через два года купила свой первый мотоцикл.

Популярность девушки началась в 2015 году — именно тогда в соцсетях она начала выкладывать свои фото и видео с мотоциклами. С того времени известность Озолиной только увеличивалась.