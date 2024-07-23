«Не справилась с управлением»: уроженка Омской области, блогер-миллионник, Татьяна Озолина погибла в аварии в Турции

По сообщению турецких СМИ, в аварии на мосту Сарычай столкнулись Татьяна Озолина и мотоблогер Онур Обут. Вместе с блогерами был еще один мотоциклист — он не участвовал в ДТП. Обут получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Девушка скончалась на месте.