«Не справилась с управлением»: уроженка Омской области, блогер-миллионник, Татьяна Озолина погибла в аварии в Турции

Вчера днем, 22 июля, в Турции погибла в аварии возле города Милас уроженка Омской области, известная мотоциклистка и блогер МотоТаня. Ей было 38 лет.
По сообщению турецких СМИ, в аварии на мосту Сарычай столкнулись Татьяна Озолина и мотоблогер Онур Обут. Вместе с блогерами был еще один мотоциклист — он не участвовал в ДТП. Обут получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Девушка скончалась на месте.
По предварительной информации, Озолина не справилась с управлением. Детали аварии продолжает устанавливать турецкая полиция.
Татьяна Озолина была одной из самых крупных блогеров в России, ее каналы были посвящены мотоциклам и мотоспорту. В ее соцсетях было от 1 до 5 млн подписчиков.
Девушка родилась 6 марта в городе Тара. Окончила с отличием общеобразовательную школу и школу искусств. Уехала в Омск в возрасте 15-и лет, где начала вести самостоятельную жизнь. Здесь она получила два образования: средне-специальное —хореографическое и высшее — экономика управления.
У девушки остался сын. В марте 2012 Озолина переехала в Москву, а уже через два года купила свой первый мотоцикл.
Популярность девушки началась в 2015 году — именно тогда в соцсетях она начала выкладывать свои фото и видео с мотоциклами. С того времени известность Озолиной только увеличивалась.