На трассе в Ростовской области погиб мотоциклист

Вчера, 22 июля, в 23 часа, на 935 км + 200 м автодороги М-4 «Дон», в Каменском районе погиб мотоциклист. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— Водитель мотоцикла Honda, не имея водительского удостоверения соответствующей категории, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем Mitsubishi Outlander, после чего от удара перелетев центральное барьерное ограждение, столкнулся со встречным автомобилем Foton, — говорится в сообщении.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.