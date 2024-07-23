На трассе в Ростовской области погиб мотоциклист

— Водитель мотоцикла Honda, не имея водительского удостоверения соответствующей категории, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем Mitsubishi Outlander, после чего от удара перелетев центральное барьерное ограждение, столкнулся со встречным автомобилем Foton, — говорится в сообщении.