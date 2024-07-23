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На трассе в Ростовской области погиб мотоциклист

Он скончался до приезда скорой помощи.

Источник: отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области

Вчера, 22 июля, в 23 часа, на 935 км + 200 м автодороги М-4 «Дон», в Каменском районе погиб мотоциклист. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— Водитель мотоцикла Honda, не имея водительского удостоверения соответствующей категории, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем Mitsubishi Outlander, после чего от удара перелетев центральное барьерное ограждение, столкнулся со встречным автомобилем Foton, — говорится в сообщении.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.