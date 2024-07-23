Slim Thug заявил, что заработал на микстейпах больше любого другого рэпера

«Будучи подростком, когда я впервые встретил Майкла «5000» Уоттса (создателя лейбла Swishahouse — прим. ред.), он показал мне, что я могу делать то, что мне нравится. Я научился ценить себя с первого дня. <...> Наша оптовая цена была восемь [долларов]. Никто не получал больше денег, чем мы <...> за микстейпы», — рассказал Slim Thug на YouTube-канале The Art of Dialogue.