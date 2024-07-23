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Slim Thug заявил, что заработал на микстейпах больше любого другого рэпера

Хип-хоп-исполнитель Slim Thug утверждает, что ни один рэп-артист не заработал на микстейпах больше, чем он.
Источник: Звук

Хип-хоп-исполнитель Slim Thug утверждает, что ни один рэп-артист не заработал на микстейпах больше, чем он.

«Будучи подростком, когда я впервые встретил Майкла «5000» Уоттса (создателя лейбла Swishahouse — прим. ред.), он показал мне, что я могу делать то, что мне нравится. Я научился ценить себя с первого дня. <...> Наша оптовая цена была восемь [долларов]. Никто не получал больше денег, чем мы <...> за микстейпы», — рассказал Slim Thug на YouTube-канале The Art of Dialogue.

На счету исполнителя 20 микстейпов, первый из которых вышел в 2000 году. В основном он выпускает их на собственном лейбле Boss Hogg Outlawz.

Ранее исполнитель Cordae раскрыл дату выхода новой музыки.