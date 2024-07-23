Приговор по делу пермской чиновницы вступил в законную силу

Осенью 2021 года Ленинский суд Перми рассмотрел уголовное дело Ольги Муравьевой и оправдал ее в связи с отсутствием состава преступления. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом общей юрисдикции — уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский суд Перми. В феврале 2023 года Ленинский суд Перми снова оправдал подсудимую. 18 октября 2023 года кассационная инстанция в Челябинске отменила оправдательный приговор, дело вновь вернулось в суд первой инстанции. В апреле 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Муравьеву виновной в халатности и приговорил к полутора годам лишения свободы условно и запрету занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на такой же срок.