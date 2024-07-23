В Перми мужчину унижали и насильно удерживали в реабилитационном центре

Во время рассмотрения иска инстанция установила, что в ребцентре не была разработана индивидуальная программа реабилитации для мужчины. Несмотря на его желание расторгнуть договор, сотрудники центра не объяснили пермяку, что для этого необходимо написать заявление. Суд установил, что необходимая медицинская помощь не была оказана в полном объёме и надлежащем качестве.