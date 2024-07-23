В Перми мужчину унижали и насильно удерживали в реабилитационном центре

Сотрудники реабилитационного центра унижали и насильно удерживали в учреждении жителя Перми, сообщает краевой суд.
В судебную инстанцию с иском обратился один из жителей Перми, который оказался в реабилитационном центре из-за употребления алкоголя. Как рассказал мужчина в обосновании иска, родственники поместили пермяка в учреждение в состоянии алкогольного опьянения. По словам мужчины, в центре его оскорбляли и не давали покинуть территорию.
«За время пребывания в учреждении истца оскорбляли, унижали, заставляли смотреть фильмы про наркоманов, читать тематическую литературу, делать зарядку, мыть туалет
Во время рассмотрения иска инстанция установила, что в ребцентре не была разработана индивидуальная программа реабилитации для мужчины. Несмотря на его желание расторгнуть договор, сотрудники центра не объяснили пермяку, что для этого необходимо написать заявление. Суд установил, что необходимая медицинская помощь не была оказана в полном объёме и надлежащем качестве.
Пермский районный суд пришёл к выводу, что реабилитационный центр нарушил статью 15 Закона РФ «О защите прав потребителя». С учреждения взыскан штраф в размере 150 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.