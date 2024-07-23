Тонущего 10-летнего мальчика спасли на Верхнем Суздальском озере

К сожалению, подобных случаев становится все больше. Ведь только днем ранее, 22 июля, петербургские спасатели вытащили из Верхнего Суздальского озера двоих тонущих мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В обоих эпизодах дети купались без присмотра взрослых. Пострадавших отправили в больницу.