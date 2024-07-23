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Тонущего 10-летнего мальчика спасли на Верхнем Суздальском озере

Пострадавшего в Выборгском районе передали в руки медиков.

Источник: Комсомольская правда

Тонущего 10-летнего мальчика спасли на Верхнем Суздальском озере в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

— При проведении мониторинга на водоеме спасателями Поисково-спасательной службы Петербурга в четырех-пяти метрах от берега был замечен тонущий ребенок. Спасатели достали его из воды и передали медикам, — рассказало ведомство.

Медицинскую помощь юноше оказали прямо на месте. К счастью, госпитализация школьнику не понадобилась.

Спасатели в очередной раз призвали жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности во время время отдыха на водоемах, а также не оставлять детей без присмотра.

К сожалению, подобных случаев становится все больше. Ведь только днем ранее, 22 июля, петербургские спасатели вытащили из Верхнего Суздальского озера двоих тонущих мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В обоих эпизодах дети купались без присмотра взрослых. Пострадавших отправили в больницу.

Напомним, в Северной столице прогнозируется жара. В ближайшие дни столбик термометра покажет до +30 градусов. Петербуржцев призвали отдыхать только в оборудованных и пригодных для водного досуга местах. Отметим, что гигиеническим нормативам вода соответствует только на Ольгинском водоеме в Выборгском районе.

МЧС