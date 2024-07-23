В Омске пассажирский автобус попал в ДТП: пострадали два ребёнка

Сегодня днём в Омске произошла авария с участием пассажирского автобуса. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 13:20.
Установлено, что 42-летняя омичка за рулём «Шевроле Нива» ехала в районе Тюкалинской развилки и не предоставила преимущество в движении автобусу № 125. Из-за этого они столкнулись. На момент происшествия в салоне общественного транспорта находились 15 пассажиров.
В результате аварии пострадали две юные пассажирки автобуса — четырёхлетняя и восьмилетняя девочки. Их доставили в больницу.
В ходе проверки установят окончательные обстоятельства и причины ДТП.