В Омске пассажирский автобус попал в ДТП: пострадали два ребёнка

Установлено, что 42-летняя омичка за рулём «Шевроле Нива» ехала в районе Тюкалинской развилки и не предоставила преимущество в движении автобусу № 125. Из-за этого они столкнулись. На момент происшествия в салоне общественного транспорта находились 15 пассажиров.