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В Омске пассажирский автобус попал в ДТП: пострадали два ребёнка

Авария произошла недалеко от Ленинградского моста.

Источник: Госавтоинспекция Омской области

Сегодня днём в Омске произошла авария с участием пассажирского автобуса. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 13:20.

Установлено, что 42-летняя омичка за рулём «Шевроле Нива» ехала в районе Тюкалинской развилки и не предоставила преимущество в движении автобусу № 125. Из-за этого они столкнулись. На момент происшествия в салоне общественного транспорта находились 15 пассажиров.

В результате аварии пострадали две юные пассажирки автобуса — четырёхлетняя и восьмилетняя девочки. Их доставили в больницу.

В ходе проверки установят окончательные обстоятельства и причины ДТП.