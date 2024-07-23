Деньги поменяли на тетрадные листы: Мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки в Дзержинске за 125 тысяч рублей

— Для этого она передала им конверт с личными сбережениями, над которым незнакомки якобы должны совершить обряд и вернуть ей деньги обратно, — рассказывают полицейские. — Но при проведении ритуала аферистки незаметно подменили конверт с деньгами пенсионерки на свой. При этом они запретили ей открывать этот конверт в течение девяти дней. Когда в озвученное время она все же открыла конверт, то обнаружила там тетрадные листы вместо денег.