Деньги поменяли на тетрадные листы: Мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки в Дзержинске за 125 тысяч рублей

Очередная жертва мошенников в Нижегородской области — на этот раз на удочку аферистов попалась пенсионерка из Дзержинска. Две случайные прохожие пообещали снять с нее порчу. Однако сняли только накопления.
— В полицию обратилась 77-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на то, что на проспекте Дзержинского к ней подошли две женщины и убедили ее в том, что на нее наведена порча, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Мошенницы были так убедительны, что женщина очень быстро согласилась провести необходимый обряд.
— Для этого она передала им конверт с личными сбережениями, над которым незнакомки якобы должны совершить обряд и вернуть ей деньги обратно, — рассказывают полицейские. — Но при проведении ритуала аферистки незаметно подменили конверт с деньгами пенсионерки на свой. При этом они запретили ей открывать этот конверт в течение девяти дней. Когда в озвученное время она все же открыла конверт, то обнаружила там тетрадные листы вместо денег.
Так пенсионерка в одночасье лишилась около 125 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По закону аферисткам может грозить до пяти лет тюрьмы.
— Чтобы другие не попадались на удочку мошенников, настоятельно просим не разговаривать с незнакомыми людьми, особенно если они заводят разговор о здоровье или о почте, — предупреждают сотрудники полиции. — Не впускайте в квартиру незнакомых людей, даже если они просятся под какими-то благовидными предлогами — попить воды или позвонить. Обязательно предупредите об этом своих пожилых родственников.