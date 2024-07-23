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В Приморье из-за ливней отрезало шесть сел и дачный поселок

Шесть сел и дачный поселок остались без транспортного сообщения в Приморье.

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Шесть сел и дачный поселок остались без транспортного сообщения в двух районах Приморья из-за продолжающихся во вторник ливней, сообщает правительство региона.

В Приморье идут сильные дожди, действует штормовое предупреждение. В Анучинском округе транспортное сообщение нарушено с четырьмя селами. В Партизанском городском округе спасатели эвакуируют в пункт временного размещения 350 воспитанников детского лагеря «Костер» из-за отсутствия проезда к лагерю.

«В результате обильных осадков на дорогах края выявлены переливы в пяти муниципалитетах Приморья. Так, в Партизанском округе из-за крупных переливов, образовавшихся со второго по третий километры трассы Авангард-Мельники-Залесье, отрезанными остались населенные пункты Авангард, Мельники и Залесье. Также нет проезда на седьмом километре автодороги Новолитовск-Васильевка. От “большой земли” отрезан населенный пункт Васильевка», — говорится в сообщении.

Также нет проезда к селам Романовский Ключ и Тигровое. Ограничено движение легкового авто на десятом километре трассы Бровничи-Тигровый и на седьмом километре дороги Екатериновка-Новая Сила.

В Лазовском округе есть перелив через временный объезд в селе Валентин и в поселке Преображение по дороге на дачные участки. Там ограничено движение легковых авто.

В Анучинском округе отмечаются переливы на дороге Анучино-Еловка-Муравейка и на третьем километре дороги на подъезде к селу Еловка. Проезд есть везде. В Шкотовском округе отрезан дачный поселок у моста на дороге Штыково-Заречное.

Восстанавливать транспортное сообщение будут после спада воды.