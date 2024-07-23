В Приморье из-за ливней отрезало шесть сел и дачный поселок

«В результате обильных осадков на дорогах края выявлены переливы в пяти муниципалитетах Приморья. Так, в Партизанском округе из-за крупных переливов, образовавшихся со второго по третий километры трассы Авангард-Мельники-Залесье, отрезанными остались населенные пункты Авангард, Мельники и Залесье. Также нет проезда на седьмом километре автодороги Новолитовск-Васильевка. От “большой земли” отрезан населенный пункт Васильевка», — говорится в сообщении.