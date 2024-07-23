Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником

В ведомстве напомнили, что с апреля текущего года вступил в силу указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документ вводит запрет на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотных летательных аппаратов.