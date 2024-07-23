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Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником

Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный у белоруса, был оборудован оранжевого цвета парашютом и работал аккумуляторной батарее.

Источник: Telegram / ГПК Беларуси

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Военнослужащие Лидского пограничного отряда задержали гражданина Беларуси вблизи белорусско-литовской границы в населенном пункте Еткишки, сообщает Госпогранкомитет.

Причиной для задержания стал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, обнаруженный у белоруса.

«При себе правонарушитель имел беспилотный летательный аппарат самолетного типа с парашютом оранжевого цвета и аккумуляторную батарею», — сообщили в ведомстве.

Беспилотный летательный аппарат был изъят у задержанного вместе с аккумулятором. В отношении белоруса решено начать административный процесс.

В ведомстве напомнили, что с апреля текущего года вступил в силу указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документ вводит запрет на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотных летательных аппаратов.

Под запрет попадает также использование данного вида аппаратов в воздушном пространстве республики без наличия соответствующего разрешения.

За незаконное содержание и использование БПЛА в пограничной зоне или пограничной полосе также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размер которого составляет до 50 базовых величин.