Лидские пограничники задержали белоруса с беспилотником

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Военнослужащие Лидского пограничного отряда задержали гражданина Беларуси вблизи белорусско-литовской границы в населенном пункте Еткишки, сообщает Госпогранкомитет.
Причиной для задержания стал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, обнаруженный у белоруса.
«При себе правонарушитель имел беспилотный летательный аппарат самолетного типа с парашютом оранжевого цвета и аккумуляторную батарею», — сообщили в ведомстве.
Беспилотный летательный аппарат был изъят у задержанного вместе с аккумулятором. В отношении белоруса решено начать административный процесс.
В ведомстве напомнили, что с апреля текущего года вступил в силу указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документ вводит запрет на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотных летательных аппаратов.
Под запрет попадает также использование данного вида аппаратов в воздушном пространстве республики без наличия соответствующего разрешения.
За незаконное содержание и использование БПЛА в пограничной зоне или пограничной полосе также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размер которого составляет до 50 базовых величин.