Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кстовском округе выросло до 14, сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Сотрудники МЧС уже эвакуировали пассажиров из автобуса и отключили аккумуляторную батарею. чтобы избежать возможного возгорания.
Напомним, ДТП с рейсовым автобусом произошло сегодня, 22 июля, около 12.00. Автобус № 101 «Кстово-Зелецино» съехал в кювет. Предварительно, около промзоны водитель не справился с управлением, наехал на обочину и совершил опрокидывание.
В автобусе находились 19 человек. По данным областного минздрава, всех пострадавших доставляют в Кстовскую ЦРБ и областную клиническую больницу имени Семашко. 8 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё трое — легкой. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Прокуратура области организовала проверку. Как сообщили в надзорном ведомстве, будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке граждан.