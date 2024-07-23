Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кстовском округе выросло до 14

В автобусе находились 19 человек. По данным областного минздрава, всех пострадавших доставляют в Кстовскую ЦРБ и областную клиническую больницу имени Семашко. 8 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё трое — легкой. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.