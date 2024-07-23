Свердловская область покинула список криминальных регионов России

Свердловская область находится на 11 месте среди регионов РФ по количеству преступлений на 100 тысяч жителей. С начала 2024 года на Среднем Урале на 21,9% снизилось количество изнасилований, на 20,8% снизилось количество грабежей, а на 20,5% — краж. Кроме того, снизилось на 28% количество уличных преступлений.
В свердловском главке МВД подвели итоги по борьбе с преступностью в первом полугодии 2024. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых.
— Расследовано более 13 тысяч преступных деяний. Раскрываемость грабежей составляет 95%, краж 55,2%, в том числе из квартир 88,5%, с банковских счетов 69,2% и транспорта 53,1%, убийств и изнасилований — 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 98,4%, — поделились в пресс-службе ГУ МВД региона.
Кроме того, сообщается, что за первое полугодие раскрыли 671 преступление прошлых лет, из которых 18 убийств, 11 причинений тяжкого вреда здоровью, четыре изнасилования, семь разбоев, 11 грабежей и 327 краж. В регионе установили 91 без вести пропавшего, а также личности 10 неопознанных тел.