Свердловская область покинула список криминальных регионов России

Свердловская область находится на 11 месте среди регионов РФ по количеству преступлений на 100 тысяч жителей. С начала 2024 года на Среднем Урале на 21,9% снизилось количество изнасилований, на 20,8% снизилось количество грабежей, а на 20,5% — краж. Кроме того, снизилось на 28% количество уличных преступлений.